Prokuratura wszczęła dwa śledztwa wobec JWC. Ogromne problemy dewelopera

Formalnie zarzutów jeszcze nikt nie usłyszał, jednak trwają dwa prokuratorskie śledztwa. Oba dotyczą jednego z największych w Polsce deweloperów, czyli holdingu J.W. Construction (JWCH). Jak informuje "Puls Biznesu", pod koniec października 2018 r. do prokuratury trafił donos drobnego akcjonariusza. Ten zarzuca zarządowi spółki niegospodarność przy sprzedaży nieruchomości we Wrocławiu.

Akcjonariusz, który zdecydował się donieść do prokuratury, twierdzi, że JWCH sprzedało działkę za milion złotych, a - jego zdaniem - jej rynkowa cena w tamtym momencie sięgała 26,6 mln zł. Piłeczkę odbija holding. Twierdzi, że działka miała obciążoną hipotekę na 25 mln zł.

Dwa śledztwa

Kontrolowane przez Józefa Wojciechowskiego JWCH domagało się, by inwestycyjny partner, śląski przedsiębiorca Eugeniusz Jasikowski oddał 18 mln zł, które spółka wypłacała mu w kilku ratach. W zamian deweloper miał zostawić sobie działkę.

Mimo że procesy powinny przebiegać niezależnie od siebie, w obu orzeczeniach pojawiają się jednak łudząco podobne uzasadnienia. Pokrywa się w nich w sumie kilkanaście stron tekstu. To całe akapity, włącznie z błędami interpunkcyjnymi i literówką.

Jednak sędzia Jerzy Kiper nie mógł zrobić prostego "kopiuj-wklej" z wcześniejszego orzeczenia, ponieważ nie zostało ono opublikowane w internetowym Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych. Podczas procesu w obiegu była tylko wydrukowana wersja wcześniejszego uzasadnienia. Innymi słowy sędzia Kiper dysponował jedynie papierową kopią wyroku i nie miał dostępu do pliku komputerowego, z którego mógłby kopiować tekst.

Prokuratura Krajowa nadzoruje

Żalek dopytywał jeszcze o zawieszenie sędziego, który najpewniej dokonał plagiatu. Jak odpowiedział mu wiceszef resortu sprawiedliwości, "sąd dyscyplinarny może zawiesić w czynnościach służbowych sędziego, przeciwko któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie, a także jeżeli wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej".

I jak dodał, decyzja co do zawieszenia w czynnościach służbowych sędziów wymienionych w zapytaniu należy do "wyłącznej kompetencji sądu dyscyplinarnego".