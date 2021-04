Średnia pensja to już 6 tys. zł? Ekspertka wyjaśnia

Średnie płace w Polsce rosną. Teraz to już blisko 6 tys. zł brutto. - Rzeczywiście GUS zadeklarował, że w marcu to średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw przekroczyło kwotę 5900 zł, to zdecydowanie wyższa kwota niż w poprzednich miesiącach. Jeśli chodzi o nasze badania i raporty, one pokazują, że wynagrodzenia rosną - powiedziała w programie "Money. To się liczy" Magdalena Sieczka, kierownik ds. wynagrodzeń i benefitów Sedlak & Sedlak. - W tym roku prognozujemy podwyżki na poziomie od 3,5 do 5 proc. Oczywiście sporo zależy od branży, lokalizacji, typu firmy i jej wyników. Jednak 6 tys. zł to jest średnia, a ona jest dość nieprecyzyjna, bo bierze pod uwagę zarówno najniższe, jak i najwyższe zarobki - dodała.