Waloryzacja rent i emerytur w 2022 roku. Rząd odsłania karty

Jeszcze seniorzy nie zapomnieli o marcowej i tegorocznej waloryzacji, a już mogą myśleć o tej przyszłorocznej. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego odsłonił już niektóre karty w tej sprawie - wynika z analizy money.pl.

W tzw. aktualizacji programu konwergencji (to obowiązkowy dokument, który muszą tworzyć wszystkie kraje członkowskie UE, pokazuje planowany stan finansów) znalazły się wskaźniki, które pozwalają wyliczyć przyszłoroczną waloryzację rent i emerytur.

Jak wynika z szacunków money.pl, w marcu 2022 roku seniorzy dostaną o około 4,8 proc. więcej. I byłaby to rekordowa waloryzacja. Takiego wskaźnika nie było w Polsce od 20 lat. 7-procentowa podwyżka pojawiła się w 2002 roku - później było zdecydowanie mniej.

Co taka zmiana oznaczałaby dla seniorów? Osoba z emeryturą minimalną w wysokości 1250 zł dostałaby 60 zł podwyżki. Jej świadczenie urosłoby do 1310 zł. Senior, który dziś ma świadczenie warte 1500 zł brutto, po waloryzacji dostawałby 1572 zł. W ciągu roku to o 864 zł więcej do wydania. Emeryt, który co miesiąc z ZUS dostaje 2,5 tys. zł, mógłby z kolei liczyć na 115 zł podwyżki. W ciągu roku przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych byłyby większe o 1380 zł (minus podatki).

Czym jest waloryzacja?

Wskaźnik ten odpowiada głównie inflacji - czyli wzrostowi cen towarów i usług - w poprzednim roku kalendarzowym. Do tego dochodzi co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia (również w poprzednim roku kalendarzowym).

I tutaj warto się zatrzymać. To doskonale pokazuje, czym jest waloryzacja. Jej zdecydowana większość to utrzymanie wartości tego, co emeryci i renciści już dostają. Mówiąc inaczej: to rekompensata rosnących cen w sklepach.

Tylko niewielka część to dodatek, który mogą traktować jako podwyżkę. Więc "zysk" seniorów zależy do tego, jak wygląda sytuacja w gospodarce i o ile rosną pensje.

Jak wynika z rządowych dokumentów, inflacja w 2021 roku powinna wynieść 3,1 proc. Warto pamiętać, że dla rencistów i emerytów w wyliczeniach uwzględnia się tzw. inflację emerycką (opartą o koszyk dóbr, które kupują właśnie osoby w podeszłym wieku). A ta w ostatnim czasie była o wiele wyższa niż klasyczna inflacja.

W 2020 roku różnica wyniosła niemal 15 proc. (inflacja w całym roku wyniosła 3,4 proc., inflacja emerycka wyniosła za to 3,9 proc.). I właśnie taką – podniesioną o 15 proc. inflację - uwzględniliśmy w dalszych wyliczeniach.

By poznać wskaźnik waloryzacji, potrzebna jest też druga informacja - dane dot. prognozowanego wzrostu wynagrodzenia. Ministerstwo Finansów w Aktualizacji Programu Konwergencji przekonuje, że w 2021 roku będzie to około 6,2 proc.

Jak zatem wyglądałoby działanie, które pozwala wyliczyć wskaźnik waloryzacji? Wskaźnik inflacji emeryckiej 3,56 (to dokładnie 115 proc. z 3,1) byłby powiększony o 1,24 (to z kolei 20 proc. z 6,2). A zatem przyszłoroczna waloryzacja powinna oscylować w okolicach 4,8 proc. I może nie być największą.

Na 2022 rok Ministerstwo Finansów przewiduje, że wynagrodzenia urosną nawet o 6,4 proc. W takim układzie, przy identycznych wzrostach cen, kolejna waloryzacja zbliżyłaby się już do 4,9 proc. To jednak odległa perspektywa, bo to szacunek na 2023 rok.

Poniżej prezentujemy wyliczenia dot. prognozowanego wzrostu świadczeń w 2022 roku.

Przewidywania Ministerstwa Finansów pozwalają mówić też wprost, że w kolejnych latach seniorzy mogą się również spodziewać tzw. trzynastek i czternastek. Obie są zapowiedziane w dokumencie resortu finansów.

