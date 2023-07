Zagraniczni wczasowicze wybierają Polskę. Przybywa nie tylko Niemców i Czechów

Aaa 15 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Co Jankesi wyciągnęli z rękawa w mediach aby przykryć aferę korupcyjną Huntera Bidena? Kontakty USA z ufo. Na poważnie zeznaje przed komisją senacką jakiś agent specjalny od ufo. Oni kupią każdą bzdurę. Taki poziom IQ reprezentuje obywatel tej wiodącej demokracji świata. He.. He.. He..