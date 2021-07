Zniesienie restrykcji może oznaczać utratę pracy dla obcokrajowców w Polsce

W kwietniu 2020 roku, w ramach pakietu ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową, pojawił się zapis dotyczący przedłużenia cudzoziemcom pozwolenia na legalną pracę w naszym kraju. Mówi on o tym, że obcokrajowiec może to zrobić do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni (stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii).