5 lat 500+. Balcerowicz: "moralna, ekonomiczna i społeczna klęska"

Program "Rodzina 500 plus" ma 5 lat, kosztował dotąd 145 mld zł. Dobry program? - To jest w stylu sloganu "dobra zmiana", czyli cokolwiek robi PiS jest dobre - powiedział w programie "Newsroom" prof. Leszek Balcerowicz, ekonomista, były wicepremier i minister finansów. - Co dostaliśmy za 145 mld zł? Zero realizacji zapowiadanych celów. Miało być więcej dzieci, nie ma więcej dzieci. Miała być zasadnicza redukcja biedy, w części to się stało, ale za drobną część tej całej sumy można było o wiele skuteczniej zredukować biedę, bo ona nie jest tylko wśród osób z dziećmi. Wreszcie rażąca niesprawiedliwość, która polega na tym, że duża część tych pieniędzy, całe miliardy, trafiają do ludzi bogatszych. A pandemia pokazała, że przedsiębiorcy zostali poważnie uderzeni i tam są potrzebne pieniądze. Czyli typowe samochwalstwo, które ma zatrzeć moralną, ekonomiczną i społeczną klęskę - dodał.