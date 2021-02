"Czyste powietrze" z dodatkowymi pieniędzmi. "Program i tak trzeba naprawić"

Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że program "Czyste powietrze" zostanie dofinansowane 100 mln zł. - Mamy nadzieję, że to będzie skok. To są zmiany, które były postulowane od początku. Program był słabo promowany i wspierany. To na pewno krok w dobrą stronę - powiedział w programie "Money. To się liczy" Jan Ruszkowski, Polska Zielona Sieć. - Żeby program wypalił i był sukcesem, musi sam w sobie być dobry, a także być promowany w dobry sposób. To dwie niezależne rzeczy, a obie do tej pory były kulawe. Program działa już ponad 2 lata, wszyscy eksperci apelowali, że trzeba go naprawić. Sam program nie jest najlepszy, został poprawiony w maju, natomiast nie zostały jeszcze zlikwidowane główne bariery - dodał.