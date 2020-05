Koronawirus. Polacy zaciskają pasa, ale spora część biernie się przygląda

60 proc. Polaków boi się znacznego pogorszenia sytuacji materialnej. 80 proc. twierdzi, że już wprowadziło ograniczenie wydatków, a 71 proc. deklaruje wdrożenie na stałe ścisłego reżimu kontroli swoich domowych budżetów - wynika z raportu IQS "W drodze do jutra". Jednak aż 67 proc. Polaków zastygło w biernym oczekiwaniu na to co się wydarzy.