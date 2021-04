Nowy Ład PiS. Kto zyska, kto straci? Ekspert wyjaśnia

PiS szykuje nowy program: Polski Nowy Ład. Z zapowiedzi wynika, że m.in. wzrośnie kwota wolna od podatku. To dobry ruch? - Podwyżka kwoty wolnej zawsze jest bardzo kosztowna, bo dotyczy wszystkich podatników płacących podatek dochodowy. Podwyżka dla wszystkich do 20-30 tys. zł to są grube miliardy. Nie dziwię się, że minister finansów jest sceptyczny - powiedział w programie "Money. To się liczy" Piotr Bartkiewicz, ekonomista Banku Pekao S.A. - Mimo to, kwota wolna w Polsce jest za niska. Problem w tym, że złożenie systemu podatkowego przy wysokiej kwocie wolnej jest bardzo trudne. Stąd inne pomysły w Nowym Ładzie, które starają się tę dziurę równoważyć. Nie wiemy wszystkiego, ale wiemy kto straci. Stracą osoby na samozatrudnieniu i podatnicy na etacie, którzy zarabiają powyżej 6 tys. zł. Kwota wolna będzie korzystna dla wszystkich zarabiających poniżej tej kwoty - dodał.