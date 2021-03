Podatki wzrosną dla najbogatszych. Uciekną za granicę? Kościński: nie można się obrażać

Nowy Ład PiS to zwiększenie podatków dla najbogatszych. Przedsiębiorcy zmienią rezydencję podatkową i "uciekną" za granicę? - Nie, myślę, że to jest tak zrobione, żeby gospodarka rosła. Nie można tak patrzeć, że zapłacę złotówkę więcej, od razu się obrażę i wyjeżdżam za granicę. Tak to nie działa. Jak ci biedni będą więcej zarabiali, to więcej ich wyjdzie z szarej strefy i dzięki temu gospodarka będzie się rozwijała - powiedział w programie "Money. To się liczy" Tadeusz Kościński, minister finansów. - To będzie dobre dla nas wszystkich, dla biednych i dla bogatych. Trzeba patrzeć na całokształt, a nie na jedną złotówkę - dodał.