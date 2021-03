Rekord WOŚP, fundacja zarobi na odsetkach? Owsiak odpowiada: kuriozalne

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała blisko 211 mln zł. To absolutny rekord. Co z odsetkami? - Myślę, że jest coraz mniej aż tak kuriozalnych pytań, ponieważ to, co robimy z tymi pieniędzmi, wiedzą wszyscy. Te pieniądze wracają do systemu. Byliśmy świadkami, że z tego systemu wyleciało 200 mln zł na respiratory, które do teraz są nierozliczone. Kiedy ludzie nas pytają, jak się czujemy, kiedy podobne sumy są trwonione i wyparowują z systemu w niewyjaśniony sposób, odpowiadamy krótko, że gramy dla ludzi, to dla nich jest ten sprzęt, nie dla rządu - powiedział w programie "Newsroom" Jerzy Owsiak, prezes WOŚP. - Wszyscy, którzy zadają takie pytanie, jak te pieniądze będą wydawane, widzą to co roku. My to robimy bardzo dokładnie. Finał też jest momentem rozliczeń, pokazują to też szpitale, pacjenci, ludzie, którzy stykają się z naszym sprzętem. Gdzie trzymamy pieniądze? Niestety pieniądze nie mają takich odsetek, jak to było na początku. Wtedy bank dawał nam...

