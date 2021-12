Złapaliśmy się za portfele. Pandemia skłania do zaciskania pasa

Pandemia zmieniła decyzje zakupowe Polaków. - Jeżeli mówimy o tym, czego kupujemy mniej, a czego więcej, to są różnice. Nasze badanie pokazuje, że największa pula respondentów, bo około 50 proc. odpowiada, że mniej wydaje na zajęcia i atrakcje poza domem, w tej kategorii mieści się rekreacja, sport, ale też wakacje - powiedział w "Money. To się liczy" Grzegorz Przytuła, Associate Partner EY-Parthenon. - Kolejna rzecz to dobra luksusowe, choć każdy inaczej określa, kiedy zaczyna się luksus, ale połowa respondentów twierdzi, że na to wydaje mniej pieniędzy. Pozostałe dwa najważniejsze obszary to catering i elektronika. Przy czym catering jest spolaryzowany, bo 32 proc. mówi, że wydaje mniej, a 25 proc., że wydaje więcej, więc jest to ciekawa kategoria. Myślę, że różnica wynika z miejsca zamieszkania i zasobności portfela - dodał.