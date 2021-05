Opłata reprograficzna. Branża podsuwa pomysł, rząd nie słucha

Branża cyfrowa rozmawia z rządem w sprawie opłaty reprograficznej, której się sprzeciwia. W jakim punkcie są te negocjacje? - Zgadzam się, że należy wspierać kulturę niszową, ambitną, ale próbuję przekonać rząd do myślenia, że trzeba znaleźć nowoczesne metody tego finansowania. Nie opłatą reprograficzną, która z definicji ma służyć twórcom popularnym, którzy są kopiowani, dlatego to nie jest to narzędzie - powiedział w programie "Money. To się liczy" Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. - Od wielu lat namawiam, by wprowadzić model fiński. To państwo nie bało się otwarcie powiedzieć konsumentom: musimy wspierać kulturę narodową, złóżmy się na nią w podatku dochodowym. Tam jest to 0,3 proc. w skali roku, co jest nieodczuwalne, ale dzięki temu stworzono porządny fundusz promocji i wspierania kultury narodowej, z którego są finansowane ambitne projekty. Nie artyści popularni, a właśnie ta ambitna kultura, która wymaga wsparcia, na to powinny być...

