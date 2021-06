Wywóz śmieci. Jest problem z blokami bez licznika głównego

Rachunki za wywóz śmieci w wysokości od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych przykrył już kurz. W samej tylko stolicy od początku kwietnia obowiązuje system gospodarowania odpadami powiązany z zużyciem wody. Za zużycie 1 m sześc. wody zapłacić 12,73 zł. Jedna z naszych czytelniczek pokazała nam pismo ze swojej spółdzielni - po zmianach płaci niemal o 350 proc. więcej .

Rodziny wielodzietne poszkodowane

Para w takim układzie płaci 101,84 zł miesięcznie. Jeżeli mieszkają w domu jednorodzinnym, to podwyżkę odczuli nieznacznie, gdyż wcześniej płacili 94 zł. Mocniej po kieszeni stawka ryczałtowa uderzyła mieszkańców bloku. Przed kwietniowymi zmianami za gospodarkę odpadami płacili 65 zł.

Tak sformułowany ryczałt uderza rodziny wieloosobowe. Przykład? Czteroosobowa rodzina za wywóz śmieci płaci od kwietnia co miesiąc 203,68 zł, choć jeszcze w marcu zapłaciła 65 zł lub 94 zł. Zresztą włodarze miasta na stronie internetowej sami informowali, że nowy system sprzyja przede wszystkim singlom.

"Osoby mieszkające samotnie zapłacą mniej niż dotychczas. 1 m sześc. to 1000 litrów, czyli tyle, ile zużywa się na ok. 20 pryszniców czy 25 prań w pralce" - czytamy na stronie stołecznego magistratu. Rzeczywiście, w nowym systemie singiel płaci mniej o ok. jedną piątą, jeżeli uiszcza ryczałtową opłatę za 4 m sześc.