Ceny mieszkań będą spadać? Ekspert studzi nadzieje

Czy podwyżka stóp procentowych sprawi, że ceny mieszkań będą spadać? Marcin Krasoń, analityk Obido.pl, podkreśla, że na ceny mieszkań wpływa wiele czynników, a te związane z popytem i ratami kredytów są nieco mniej zależne. - Jest bardzo dużo osób z zapasem gotówki na rynku, które kupują za nią mieszkania. Kredytobiorcy stanowią tylko część grupy popytowej - mówił ekspert w programie "Newsroom WP". Podkreślił też, że choć raty kredytów rosną, to zarazem rosną też wynagrodzenia Polaków. Gość WP podkreślał też, że popyt utrzymuje się na wysokim poziomie, tak samo jak koszty budowy, dlatego dziś nie należy spodziewać się spadku cen mieszkań. - Na dodatek na to wszystko wpływają spowolnienia w formalnościach. Nie dość, że brakuje działek pod budowy, bo miasta nie są z gumy, to jeszcze formalności przez pandemię się wydłużyły - punktował Marcin Krasoń. Dlatego ceny mieszkań w 2022 r. będą nadal rosły, szczególnie, że będzie to rok naznaczony wysoką inflacją.