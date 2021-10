Do końca roku znika LIBOR. Banki czekają na decyzję KE. Co to oznacza dla klientów?

chyży ruj 13 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Tiaa. Jak rząd chciał rozwiązać problem frankowy, to banki krzyczały, że nie można ustawowo zmieniać umów. A teraz jak KE chce autorytarnie mieszać w umowach, to banki "czekają z niecierpliwością". Hipokryzja do kwadratu. Nie mam zamiaru zgadzać się na jakikolwiek aneks do umowy. Wynagrodzenie za kredyt to LIBOR 3M plus marża. Upada LIBOr, to upada całe wynagrodzenie, czyli kredyt jest za ZERO %