Likwidacja OFE i przeniesienie 160 mld na otwarty rynek zamiesza na giełdzie

- Wszystko wskazuje na to, że obecna koncepcja zmian jest taka, że OFE zostaną zastąpione przez fundusze inwestycyjne , zmieni się też charakter zebranych środków z publicznych pod prywatne – wyjaśnia Małgorzata Rusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Problemem z przenoszeniem pieniędzy z OFE do IKE+ polega na tym, że ok. 80 proc. środków zebranych na funduszach emerytalnych musi być zainwestowana w akcje spółek giełdowych. To wymóg narzucony w 2014 r. przez rząd Donalda Tuska. Tymczasem w wielu tych spółkach OFE pełnią teraz funkcję właściciela większościowego, a przedstawiciele funduszy zasiadają w ich radach nadzorczych.