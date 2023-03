Balcerowicz uderza w opozycję. "Trzeba wiedzieć, do kogo się mówi"

Szandor 9 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Bardzo mądre słowa - tak właśnie jest. Opozycja powinna dążyć do zjednoczenia swoich wyborców. Należy postawić na tych którzy najbardziej cierpią pod rządami PiSu, czyli na drobnych przedsiębiorców i pozostałych pracujących którzy są bezlitośnie okradani i znieważani przez PiS - to jest baza wyborcza PO i Koalicji. Chociaż pomysł z "babciowym" jest rewelacyjny to nie wolno licytować się z PiSem na socjal. To jest droga do porażki. Należy uświadomić wszystkim, że PiS okrada całe pokolenie transformacji z dorobku życia, również swoich wyborców.