Japonia zaostrza sankcje wobec Rosji. Ogranicza eksport kolejnych towarów

Do japońskiej listy podmiotów gospodarczych objętych sankcjami władze tego państwa dołączają kolejne 21 rosyjskich organizacji. Wśród nich znajdują się m.in. laboratoria naukowe w Rosji, które zajmują się produkcją broni chemicznej. Zgodnie z nowym pakietem sankcji Japonia zakaże eksportu towarów do nich, zgodnie z ustaleniami przyjętymi na spotkaniu grupy G7 w ubiegłym tygodniu – poinformował Hirokazu Matsuno.

Zapowiedział też, że Japonia nadal będzie współpracować z blokiem zachodnim w dążeniach do ograniczenia rosyjskiej inwazji, w tym poprzez nakładanie sankcji na Moskwę.

Putin grozi użyciem broni jądrowej

To reakcja Japonii na niedawne orędzie Władimira Putina . Przed kilkoma dniami prezydent Rosji ogłosił częściową mobilizację. Zapowiedział referenda w okupowanych ukraińskich terytoriach i zagroził, że jeżeli ktokolwiek naruszy integralność granic rosyjskiego państwa, Kreml będzie zmuszony w odwecie użyć broni jądrowej.

Choć eksperci przewidywali użycie tego argumentu przez dyktatora już od jakiegoś czasu, to jednak raczej traktowali go jako polityczny straszak. W obliczu szybko postępującej ukraińskiej kontrofensywy Władimir Putin ponownie mówi o broni jądrowej, by podreperować swoje notowania.