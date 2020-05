Ministerstwo Rozwoju proponuje nowa ulgę dla osób kupujących mieszkania. Im więcej dzieci, tym więcej można dostać

W uzasadnieniu do projektu czytamy, że preferowane będą rodziny z większą liczbą dzieci. I dalej:

"Są to najczęściej firmy należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, działające w lokalnej skali z wykorzystaniem lokalnych surowców. W odróżnieniu od transakcji dokonywanych na rynku wtórnym, rynek pierwotny oraz budownictwo jednorodzinne przyczynia się do tworzenia PKB, wzrostu produkcji budowlano-montażowej oraz zatrudnienia w sektorze budowlanym" – czytamy w uzasadnieniu.