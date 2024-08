Nowy samolot Embraera dołączył do floty LOT-u. Bierze udział w pojedynku z Airbusem. Kto wygra?

W mijającym tygodniu Polskie Linie Lotnicze LOT oficjalnie zaprezentowały pierwszego Embraera E195-E2, czyli następcę już latających w jego barwach samolotów starszej generacji. Przylecą jeszcze dwa. Brazylijczycy zacierają ręce, bo to właśnie między E195-E2 oraz Airbusem A220 będzie wybierać polski przewoźnik. Zamierza złożyć zamówienie na 84 samoloty do obsługi połączeń regionalnych.

Nowy Embraer E195-E2. Różnice względem poprzedniej generacji

Najbardziej widoczną zmianą po wejściu do samolotu są nowe fotele firmy Safran. Obite są ciemną tapicerką, wyposażone w składane stoliki oraz dwa gniazdka 230V pośrodku poprzedzających foteli . Co ważne, między fotelami nie ma środkowej "nóżki", dzięki czemu nie tylko jest więcej miejsca na nogi, ale również na umieszczenie walizki na podłodze przed pasażerem.

Ale miejsca na bagaż ma nie brakować także w większych schowkach nad głowami pasażerów. Walizki mieszczą się w nich kołami do przodu, a drzwi otwierają się ku górze, nie zabierając miejsca z kabiny pasażerskiej. Zadbano też o oświetlenie ambientowe. Nowy E195-E2 w konfiguracji dla LOT-u mieści 136 foteli w układzie 2+2. Poprzednia generacja jest eksploatowana w dwóch konfiguracjach - 112 i 118 miejsc.

Airbus A220 we flocie LOT-u? Koncern chce wejść do gry

Gdy Polskie Linie Lotnicze LOT wysyłały zapytanie ofertowe, wskazały dwa konkretne modele samolotów. Drugim jest Airbus A220 produkowany w zakładach w Mirabel przejętych od kanadyjskiego Bombardiera. Powstał jako biznesowa odpowiedź na lukę w segmencie od 100 do 150 foteli. Airbus A220 produkowany jest w dwóch wariantach: A220-100 i A220-300. Mniejszy pomieści od 100 do 120 pasażerów, większy ma od 120 do 150 miejsc.