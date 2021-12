Omikron uderzy po kieszeniach? "Pierwsza fala nowej pandemii"

Szykują się spadki na giełdach, czy jednak najdłuższa hossa w historii będzie trwać w najlepsze? - Inaczej do tematu podchodzą Europejczycy, bo Andrew Bailey, czyli szef Banku Anglii, podobnie jak Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego, są niezwykle gołębi. Mówią o podwyżkach stóp procentowych gdzieś w 2023 roku. A inaczej podchodzi do tego Jerome Powell i jego koledzy w Stanach Zjednoczonych, którzy już szykują się do podnoszenia stóp procentowych, być może w połowie przyszłego roku. To akurat świadczy dobrze o gospodarce amerykańskiej, bo jeśli Jerome Powell i koledzy nie boją się mówienia o podnoszeniu stóp, to znaczy, że gospodarka będzie się szybko rozwijała i omikron jej nie zaszkodzi - powiedział w "Money. To się liczy" Piotr Kuczyński, analityk DI Xelion. - Ten omikron to jest duży znak zapytania, może jeszcze trochę namieszać. Niektórzy wirusolodzy, specjaliści od pandemii mówią, że to nie jest piąta fala pandemii, tylko to jest...