Plany połączenia dwóch spółek Aldi odchodzą do lamusa? Przez kłopoty północnego giganta

Przez trudną sytuację gospodarczą w kraju, niemieckie dyskonty i supermarkety już jakiś czas temu rozpoczęły wojnę cenową . Sieci handlowe prześcigają się w obniżkach cen, czy coraz wymyślniejszych promocjach . Choć zjawisko to jest pozytywne dla klientów, to odbija się na wynikach firm. Przekonała się o tym spółka Aldi Nord.

Straty, cięcia w inwestycjach, wyjścia z rynków. Trudny okres za Aldi Nord

Firma ta zmaga się ze sporymi problemami finansowymi. W 2022 r. miała ujemną marżę operacyjną w wysokości 1,4 proc. i to pomimo gwałtownego wzrostu sprzedaży – pisze portal dlahandlu.pl za "Handelsblatt". Powodem takiego stanu rzeczy są rosnące koszty.

Sieć szczególnie odczuwa je we Francji i w Danii . Z tego powodu właśnie Aldi Nord sprzedała konkurencji swój biznes w tym drugim państwie. Natomiast w Belgii panują niepokoje związane ze zwiększonym obciążeniem pracowników sieci.

Pod topór trafiają również duże plany inwestycyjne. Chodzi tu m.in. o system IT obsługujący zakupy, logistykę i inwentaryzację. Grupa planowała przejęcie go od siostrzanej spółki Aldi Süd, by uprościć proces wspólnych zakupów towarów. Plany te jednak są już nieaktualne.