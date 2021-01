Pomoc dla przedsiębiorców. Nowe PKD w tarczy branżowej

Tarcza branżowa rozszerzona o nowe kody PKD. - Jeden kod, który na pewno tam się znajdzie, to kod 55.20. Postulaty ze strony branży turystycznej spływały. Ten kod jest związany z działalnością hotelarską i krótkoterminowym najmem. Jeśli chodzi o dalsze rozszerzenie, to jest jeszcze za wcześnie, by o tym mówić - powiedziała w programie "Money. To się liczy" Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy, technologii. - Pojawi się jeszcze 7 dodatkowych kodów w tarczy finansowej, brane są pod uwagę jeszcze inne kody. Mam nadzieję, że to dojdzie do skutku - dodała.