Ranking kont dla firm – styczeń 2019

Konto firmowe jest podstawowym produktem, z którego korzysta przedsiębiorca. Często jest ono zakładane zaraz po zarejestrowaniu działalności gospodarczej. Sprawdziłem, w którym banku można znaleźć najlepsze konto dla przedsiębiorcy, który początkowo rozliczenia związane z prowadzoną działalnością prowadził przy użyciu konta osobistego.

Najlepsze konto dla firmy – dla kogo?

Przyjąłem, że konto firmowe chce założyć osoba prowadząca działalność gospodarczą (sklep internetowy) od 6 miesięcy. Średniomiesięczne saldo na jej rachunku wynosi 10 000 zł. Przedsiębiorca, dla którego szukałem najlepszego konta bankowego:

- potrzebuje jednej karty debetowej do rachunku (przy jej użyciu wykonuje min. 5 transakcji miesięcznie na łączną kwotę co najmniej 500 zł),

- 3 razy w miesiącu wypłaca gotówkę z bankomatów (ważna jest dla niego bezprowizyjna wypłata ze wszystkich bankomatów, nie lubi tracić czasu na poszukiwanie urządzenia należącego do banku, w którym ma konto),

- raz na dwa tygodnie wpłaca gotówkę na konto (banknoty i bilon, w sumie 2 000 zł),

- wykonuje w miesiącu przelewy do ZUS i do US oraz 10 przelewów krajowych

- korzysta z bankowości internetowej i mobilnej,

- odkłada nadwyżki finansowe na oprocentowane konto lokacyjne/oszczędnościowe.

Jak oceniałem oferty?

W rankingu kont firmowych punkty przyznawałem za:

- opłatę za prowadzenie konta – za brak opłaty przyznawałem 10 pkt i proporcjonalnie mniej, gdy za prowadzenie konta pobierana była opłata. Dodatkowe 2 pkt otrzymywał bank, w którym prowadzenie konta było darmowe bez potrzeby spełniania dodatkowych warunków,

- opłatę za wydanie i użytkowanie karty debetowej – za brak opłaty przyznawałem 10 pkt i proporcjonalnie mniej, gdy za wydanie i użytkowanie karty pobierana była opłata. Dodatkowe 2 pkt otrzymywał bank, w którym użytkowanie karty było darmowe bez potrzeby spełniania dodatkowych warunków,

- prowizję za przelewy do ZUS/US i przelewy krajowe zewnętrzne wykonywane za pośrednictwem bankowości internetowej/mobilnej – za darmowe przelewy przyznawałem 10 pkt i proporcjonalnie mniej, gdy za wykonanie przelewu pobierana była prowizja,

- prowizję za wypłaty z bankomatów nie należących do sieci banku i/lub do sieci, z którą bank współpracuje – za darmowe wypłaty przyznawałem 5 pkt. Bank nie otrzymywał punktu, jeżeli wypłata gotówki z „obcego bankomatu” wiązała się z koniecznością zapłacenia prowizji. Wyjątkiem były banki pobierające stałą prowizję (np. 2 zł) za wypłatę. Przyznawałem im 2 pkt,

- prowizję za wpłatę gotówki (w banknotach i bilonie) – za brak prowizji za wpłatę gotówki przyznawałem 5 pkt. Punktów nie było, gdy wpłata gotówki wiązała się z koniecznością zapłacenia prowizji,

- aplikację mobilną – bank ją oferujący otrzymywał 2 pkt,

- możliwość odkładania nadwyżek finansowych na koncie lokacyjnym/oszczędnościowym – bankowi, który oferował takie rozwiązanie przyznawałem 1 pkt.

I miejsce – Konto FIRMA TO JA Idea Banku

Pierwsze miejsce w rankingu zajęło Konto FIRMA TO JA Idea Banku, które zdobyło 68 pkt. Na jego wygraną wpływ miał brak opłat za prowadzenie rachunku (przez 24 miesiące od otwarcia konto jest bezpłatne bezwarunkowo. Po upływie tego czasu opłata za jego prowadzenie nie będzie pobierana po spełnieniu jednego z dwóch warunków: wykonania z konta min. 1 przelewu do ZUS lub posiadania aktywnej umowy leasingu zawartej z Idea Getin Leasing). Bank nie pobiera opłaty za wydanie karty, a opłatę za jej użytkowanie zeruje wykonanie przy jej użyciu w transakcjach bezgotówkowych na min. 400 zł. Nie zapłacisz też nic za pierwszych 5 wypłat gotówki ze wszystkich bankomatów w Polsce (każda następna to 1 proc. wypłacanej kwoty). Darmowe są też przelewy krajowe oraz wpłaty gotówki (zarówno w banknotach, jak i w bilonie). Co ważne, chcąc wpłacić gotówkę, nie musisz iść do oddziału Idea Banku czy do wpłatomatu, ponieważ wpłatomat może przyjechać do ciebie. Jest to możliwe dzięki darmowej usłudze Mobilny Wpłatomat. Samochód z wpłatomatem (Idea Bank udostępnia klientom 22 Mobilne Wpłatomaty w 12 lokalizacjach) można zamówić przez aplikację na stronie internetowej banku lub telefonicznie. Posiadając dowolny produkt banku, możesz też korzystać z Idea Hubu, darmowej przestrzeni coworkingowej. Można tam porozmawiać z doradcą z banku, wynająć salę konferencyjną, a w niektórych lokalizacjach skorzystać ze studia fotograficznego.

II miejsce – BIZnest Konto dla Firm Nest Banku

Drugie miejsce przypadło Nest Bankowi i jego BIZNest Kontu, które zdobyło 67 pkt. W przypadku tego rachunku podstawowe funkcjonalności są bezpłatne – nie zapłacisz za prowadzenie konta, wydanie i użytkowanie karty debetowej, przelewy przez internet czy wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce. W Nest Banku nie zapłacisz też za wpłatę gotówki do wpłatomatów Euronetu. Za wpłatę gotówki musisz zapłacić prowizję – 1 proc. wpłacanej kwoty, min. 10 zł.

III miejsce – iKonto Biznes Alior Banku

Czołówkę rankingu zamyka iKonto Biznes oferowane przez* Alior Bank*. Rachunkowi temu przyznałem 65 pkt. Konto to jest prowadzone bezpłatne bez potrzeby spełniania jakichkolwiek warunków. Nie zapłacisz też za zlecane przez internet przelewy do innych banków. Karta debetowa do konta będzie dla ciebie bezpłatna, jeśli przy jej użyciu wykonasz min. 4 transakcje bezgotówkowe. Darmowe są także wypłaty z bankomatów znajdujących się w oddziałach banku oraz pięć wypłat w miesiącu z bankomatów Euronet i Planet Cash.

Najlepsze konto dla firmy

1 miejsce – Idea Bank Konto FIRMA TO JA (68 pkt) [załóż konto]

- prowadzenie konta – 0 zł

- wydanie i użytkowanie karty – 0 zł

- opłata za przelew do ZUS/US i przelew zewnętrzny przez internet – 0 zł

- wypłaty z bankomatów nie należących do sieci banku i/lub do sieci, z którą bank współpracuje – 0 zł

- wpłata gotówki na konto (banknoty/bilon) – 0 zł/0 zł

2 miejsce – Nest Bank BIZnest Konto dla firm (67 pkt) [załóż konto]

- prowadzenie konta – 0 zł

- wydanie i użytkowanie karty – 0 zł

- opłata za przelew do ZUS/US i przelew zewnętrzny przez internet – 0 zł

- wypłaty z bankomatów nie należących do sieci banku i/lub do sieci, z którą bank współpracuje – 0 zł

- wpłata gotówki na konto (banknoty/bilon) – 0 zł/1 proc. min. 10 zł

3 miejsce – Alior Bank iKonto Biznes (65 pkt) [załóż konto]

- prowadzenie konta – 0 zł

- wydanie i użytkowanie karty – 0 zł

- opłata za przelew do ZUS/US i przelew zewnętrzny przez internet – 0 zł

- wypłaty z bankomatów nie należących do sieci banku i/lub do sieci, z którą bank współpracuje – 0 zł

- wpłata gotówki na konto (banknoty/bilon) – 0 zł/2 proc. min. 10 zł

4 miejsce – BGŻ BNP Paribas Pakiet Biznes Lider Ekstra (63 pkt)

- prowadzenie konta – 0 zł

- wydanie i użytkowanie karty – 0 zł

- opłata za przelew do ZUS/US i przelew zewnętrzny przez internet – 0 zł

- wypłaty z bankomatów nie należących do sieci banku i/lub do sieci, z którą bank współpracuje – 3 proc. min. 5 zł

- wpłata gotówki na konto (banknoty/bilon) – 0 zł/0 zł

5 miejsce – EnveloBank EnveloKonto Firmowe (62 pkt)

- prowadzenie konta – 0 zł

- wydanie i użytkowanie karty – 0 zł

- opłata za przelew do ZUS/US i przelew zewnętrzny przez internet – 0 zł

- wypłaty z bankomatów nie należących do sieci banku i/lub do sieci, z którą bank współpracuje – 2 zł

- wpłata gotówki na konto (banknoty/bilon) – 0 zł/1 proc.

6 miejsce – ING Bank Śląski Konto Direct dla Firmy (60 pkt)

- prowadzenie konta – 0 zł

- wydanie i użytkowanie karty – 0 zł

- opłata za przelew do ZUS/US i przelew zewnętrzny przez internet – 0 zł

- wypłaty z bankomatów nie należących do sieci banku i/lub do sieci, z którą bank współpracuje – 1,5 zł

- wpłata gotówki na konto (banknoty/bilon) – 0 zł/1 proc.

7 miejsce – PKO Bank Polski PKO Konto Firmowe (59 pkt)

- prowadzenie konta – 0 zł

- wydanie i użytkowanie karty – 0 zł

- opłata za przelew do ZUS/US i przelew zewnętrzny przez internet – 0 zł

- wypłaty z bankomatów nie należących do sieci banku i/lub do sieci, z którą bank współpracuje – 3,5 proc. min. 5 zł

- wpłata gotówki na konto (banknoty/bilon) – 0 zł/5 proc. min. 10 zł

8 miejsce – Bank Pekao Konto Przekorzystne Biznes (57 pkt)

- prowadzenie konta – 0 zł

- wydanie i użytkowanie karty – 0 zł

- opłata za przelew do ZUS/US i przelew zewnętrzny przez internet – 0 zł

- wypłaty z bankomatów nie należących do sieci banku i/lub do sieci, z którą bank współpracuje – 2 proc. min. 5 zł

- wpłata gotówki na konto (banknoty/bilon) – 0 zł/0,3 proc. min. 5 zł

8 miejsce – Santander Bank Polska Konto Firmowe Godne Polecenia (57 pkt)

- prowadzenie konta – 0 zł

- wydanie i użytkowanie karty – 0 zł

- opłata za przelew do ZUS/US i przelew zewnętrzny przez internet – 0 zł

- wypłaty z bankomatów nie należących do sieci banku i/lub do sieci, z którą bank współpracuje – 3,5 proc. min. 5 zł

- wpłata gotówki na konto (banknoty/bilon) – 0 zł/0,5 proc. min. 10 zł

9 miejsce – Bank Millennium Konto Mój Biznes (53 pkt)

- prowadzenie konta – 0 zł

- wydanie i użytkowanie karty – 0 zł

- opłata za przelew do ZUS/US i przelew zewnętrzny przez internet – 0 zł

- wypłaty z bankomatów nie należących do sieci banku i/lub do sieci, z którą bank współpracuje – 3 proc. min. 5 zł

- wpłata gotówki na konto (banknoty/bilon) – 0,2 proc. min. 2 zł /0,35 proc. min. 5 zł.

Minęły już czasy kiedy przedsiębiorcy nie mogli liczyć na tak atrakcyjną ofertę kont osobistych jak klienci indywidualni. Jak pokazują wyniki rankingu, konta firmowe mogą być prowadzone bezpłatnie (najczęściej po spełnieniu mniej lub bardziej skomplikowanych warunków). Prowadząc własną firmę nie musisz też martwić się kosztami przelewów czy – w niektórych bankach – prowizją za wypłatę gotówki z bankomatu. Wszystko to sprowadza się do tego, że możesz skupić się na prowadzeniu biznesu i osiąganiu zysków.

