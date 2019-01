Ranking pozabankowych pożyczek na raty - styczeń 2019

I miejsce – hapipożyczki.pl

Liderem styczniowego rankingu ratalnych pożyczek pozabankowych są hapipożyczki.pl. To za sprawą naprawdę korzystnej oferty. Pożyczając 10 tys. zł na 12 miesięcy, co miesiąc zapłacisz ratę w wysokości 875,34 zł. Oznacza to, że koszt pożyczki wyniesie niewiele ponad 500 zł i łącznie oddasz 10 504 zł.