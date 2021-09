Skokowa podwyżka opłat na lotniskach. Posłowie KO są przeciw, szef Ryanaira pisze list do premiera Morawieckiego

wiedzący 56 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

W PAŻP mamy spory przerost zatrudnienia, struktura organizacyjna zmieniana co pół roku, pensje niektórych osób "wywalone w kosmos". Jak to możliwe, że kontroler ruchu lotniczego może zarobić 2-3 razy więcej niż pilot Boeninga ? Ile lat szkoli się pilot, a ile kontroler ruchu lotniczego ? Nasi kontrolerzy w przeliczeniu na ruch zarabiają prawdopodobnie najwięcej w Europie. Po podwyżkach opłat, ruch zacznie maleć. Co zrobi wtedy prezes PAŻP? Znajdzie sobie fuchę gdzieś za granicą.