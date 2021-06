Wzrost cen. Ekonomiści ostrzegają przed "bombą zegarową”

Ekonomiści Deutsche Banku ostrzegają, że ignorowanie inflacji może okazać się błędem, jeśli nie w najbliższym czasie, to w 2023 roku i później, informuje CNBC.

Inflacja w Polsce

Przez wiele miesięcy Rada Polityki Pieniężnej utrzymywała, że stopy nie zostaną podniesione do końca jej kadencji, czyli do czerwca 2022 roku. Jednak po ostatnich danych makroekonomicznych, a szczególnie po odczycie inflacji, być może Rada będzie musiała zweryfikować swoje stanowisko. Decyzję w sprawie wysokości stóp poznamy w środę 9 czerwca. Ekonomiści nie spodzieją się, że do podwyżki dojdzie już teraz, ale jest ona prawdopodobna jeszcze w ty roku.