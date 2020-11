Zamknięcie galerii. Groźba bankructw i masowych zwolnień

Decyzja o zamknięciu centrów handlowych może zagrozić przyszłości wielu podmiotów i doprowadzić do bankructw oraz masowych zwolnień - ocenia Polska Rada Centrów Handlowych.

- Uważamy, że zamknięcie działalności handlu jest nieuzasadnione - stwierdził dyrektor generalny PRCH Radosław Knap w rozmowie z PAP. Jak dodał, ogłoszona w środę decyzja może zagrozić przyszłości wielu podmiotów z sektora handlowego i doprowadzić do bankructw, a w konsekwencji do masowych zwolnień pracowników.

"Klienci odwiedzali galerie handlowe po to, by zaspokoić najważniejsze potrzeby zakupowe, co potwierdza spadająca odwiedzalność w obiektach handlowych. Dodatkowo zaznaczamy, że cały czas obowiązują godziny dla seniorów oraz ograniczenia dotyczące liczby osób, mogących przebywać w sklepach" - podkreśla Rada.