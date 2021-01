Zdesperowani przedsiębiorcy otwierają biznesy. Minister bagatelizuje

Wielu przedsiębiorców stoi na skraju bankructwa. W akcie desperacji część z nich postanowiła wznowić działalność. - Ponad 240 tys. przedsiębiorców skorzysta z tarczy branżowej. Rozumiemy skalę emocji, właśnie po to została uruchomiona infolinia. Rząd działa tak, by jak najszerzej wesprzeć przedsiębiorców. To jest po to, by ich wesprzeć, a nie straszyć - powiedziała w programie "Money. To się liczy" Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy, technologii. - Są odpowiednie podmioty, które kontrolują i wyciągają wnioski. Ministerstwo rozwoju jest przede wszystkim adwokatem i obrońcą praw gospodarczych. Zdajemy sobie sprawę, że drugi szczep, który szaleje już po Wielkiej Brytanii, trafił najpewniej już do nas. Nie możemy doprowadzić do wzrostu zakażeń - dodała.