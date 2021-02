Luka VAT i kompromitacja ministerstwa. Udało się wreszcie ją wyliczyć?

Pomyłka Ministerstwa Finansów przy liczeniu luki VAT i zupełnie różne dane na rządowych planszach. - Wytłumaczę z czego wzięła się ta pomyłka. Miejmy świadomość, że luka VAT bazuje na szacunkach, jej rozmiar się aktualizuje i przelicza na nowo. Stąd pomyłka, która pojawiła się na naszym Twitterze, była niewielka, dotyczyła tylko jednego roku. Dane, które się pojawiły, były danymi ze stycznia, a mieliśmy już dane z lutego - powiedział w programie "Money. To się liczy" Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów. - Natomiast w grafice KPRM to błąd, ktoś zrobił slajd na szybko, wysokość luki VAT jest podana w procentach PKB, tak nie powinno być. To przeszacowuje lukę VAT - dodał.