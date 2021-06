Polski Ład. Biznes już rozmawia z rządem o zmianach. Padła deklaracja ze strony Gowina

- Naszym obowiązkiem jest zwracanie uwagi na to, co jest złe i nietrafione w propozycjach - mówił w programie "Money. To się liczy" Wojciech Kostrzewa, prezes Polskiej Rady Biznesu. W jego ocenie Polski Ład powinien zachęcać Polaków do aktywności zawodowej, bo w przeciwnym przypadku staniemy się "narodem emerytów". Czy zatem będą zmiany w programie? - Rozmawiamy z panem premierem Gowinem, rozmawiamy z panem ministrem Kościńskim. Zobaczymy, co z tego dialogu wyjdzie - podkreślił Kostrzewa. Minister rozwoju miał zadeklarować, że będzie szukać rozwiązań, które zmniejszą skalę obciążeń poniesionych przez przedsiębiorców w związku z reformą.