Jak napisać rezygnację z ubezpieczenia?

Rezygnacja z ubezpieczenia – z jakich ubezpieczeń możemy zrezygnować?

Istnieją ubezpieczenia, których posiadanie wymaga od nas prawo. Ich rodzaje to m.in.: ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych czy ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego . Poszczególne zawody objęte są dodatkowo obowiązkowymi ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej wynikające z odrębnych przepisów. Zasady określa ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych .

Kodeks cywilny przewiduje możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia. Rezygnacja może być dostępna w dowolnym momencie, ale z poszanowaniem warunków zawartych w OWU. Jest to możliwe nie tylko w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, ale i obowiązkowych.

Szereg instytucji państwowych jest uprawnionych do kontrolowania spełniania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeśli dojdzie do przerwy w ubezpieczeniu obowiązkowym, może to się wiązać z karą i ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji.