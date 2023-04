Adam Glapiński o swojej pensji. Pokazał, ile zarabiają inni

Prof. Adam Glapiński odniósł się do kwestii wynagrodzeń zarządu Narodowego Banku Polskiego. Prezes podkreślił, że to wciąż "kilkanaście proc." tego, co zarabiają prezesi największych instytucji finansowych w Polsce. – Niech politycy się przestaną ekscytować wynagrodzeniami – zaapelował.