Emerytalny pomysł PiS to gorący kartofel w rządzie Tuska. Kto zbuduje superbazę?

Zbudowanie Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE) miało dać obywatelom pełen wgląd w finanse emerytalne. Po zalogowaniu się do systemu informatycznego każdy mógłby zobaczyć na swoim koncie indywidualnym, ile składek odprowadził do systemu w ramach ZUS, KRUS, OFE, PPE, PPK, IKE, IKZE, OIPE, na jakie świadczenie może liczyć na emeryturze i co zrobić, żeby było one wyższe.