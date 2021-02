Co z odmrażaniem gospodarki? Wykres jest przerażający

Nie minął tydzień od luzowania obostrzeń, a już szykuje się kolejny lockdown przez wzrost zakażeń? - Podzielam odczucia przerażenia, mnie też chodzą ciarki po plecach. Trudno powiedzieć, co będzie za dwa tygodnie. Dzisiaj nikt rozsądny decyzji nie podejmie. Decyzja na dzisiaj jest taka, że nie ma decyzji. Wracamy do mówienia: ludzie, jeśli się nie opamiętamy, będziemy mieli trzecią falę - powiedział w programie "Newsroom" prof. Andrzej Horban, doradca premiera ds. COVID-19. - Zaostrzać póki co nie będziemy, ale bardziej luzować też nie. Cały czas zastanawiamy się, czy puścić dzieci do szkoły. Kończą się badania dzieci i nauczycieli, pod koniec tygodnia będziemy mieli wyniki. Będziemy mieli też wyniki sekwencji koronawirusa, więc będziemy mądrzejsi, bardzo ważne jest też zbadanie kwestii związanych z brytyjską odmianą koronawirusa - dodał.