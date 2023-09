"Łamanie reguł się mści". Ekspert mówi, co będzie z cenami paliw po wyborach

- Po wyborach, niezależnie od tego, kto je wygra, ceny paliw pójdą w górę - powiedział podczas gospodarczej debaty "Money.pl" prof. Paweł Wojciechowski z Instytutu Finansów Publicznych. - To jest normalna konsekwencja działania reguł rynkowych. Złotówka jest tańsza, ceny ropy poszły w górę, więc podwyżka będzie. Ten skok napędzi inflację. Gdyby w tej chwili nie było tych sztucznych regulacji na rynku, inflacja byłaby o ok. 2 proc. wyższa. Łamanie reguł się mści. Obniżamy stopy procentowe, a po wyborach inflacja wzrośnie. Te manipulacje to także problem dla inwestorów. Sytuacja jest chwiejna, niepewna i oni to widzą. Przedsiębiorstwa nie wiedzą, co robić - zauważa ekonomista. - Z powodu zaniżonych cen paliw Polska jest pod wyraźną obserwacją instytucji unijnych - dodaje Andrzej Byrt, były ambasador RP w Niemczech i we Francji. - Z uwagi na to, co w ostatnich latach dzieje się w Polsce i na Węgrzech Bruksela szykuje ostrzejsze i bardziej represyjne środki za...

rozwiń