Nie milkną echa sobotniej konferencji. Listy i apele do premiera

Powodów do radości nie ma jednak branża turystyczna, w której o luzowaniu na razie nie ma mowy. Działalność hoteli pozostanie zawieszona do 27 grudnia, z wyjątkiem gości przebywających w podróży służbowej, sportowców oraz medyków. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców apelują o pomoc, wspierają ich samorządowcy z wypoczynkowych miejscowości. Oliwy do ognia dolała decyzja dotycząca ferii zimowych.

Hotele chcą się otworzyć na turystów. Przewidywania wiceministra wielu popsują nastrój

Rządowy plan zakłada utrzymanie zamknięcia branży gastronomicznej i fitness co najmniej do 27 grudnia. "Wiele firm nie przetrwa tak długiego okresu zamrożenia ich działalności – zwłaszcza, że uruchomienie wielu programów antykryzysowych planowane jest dopiero na styczeń, ze względu na to, że są one notyfikowane w Komisji Europejskiej" - zwraca uwagę Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP).