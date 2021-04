Odmrażanie gospodarki. Minister zdradza kolejność branż

- Chociażby ze względów psychologicznych dzieci powinny wrócić do szkół - tak o odmrażaniu gospodarki mówi wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Gość programu "Money. To się liczy" przypomina, że jest resort jest gotowy do dialogu z przedsiębiorcami i otwierania np. galerii handlowych czy sklepów budowlanych razem z wieloma usługami. - Uważam że otwieranie aktywności na otwartym powietrzu jest o wiele bezpieczniejsze niż w zamknięciu. To bardzo dobry kierunek - mówiła Olga Semeniuk, wymieniając m.in. branżę eventową, ogródki gastronomiczne czy wesela "pod chmurką". Wiceminister rozwoju wyraźnie jednak zastrzega, że warunkiem jest tutaj poprawa pogody, ale przede wszystkim - spadek liczby zachorowań i wyhamowanie trzeciej fali epidemii koronawirusa.