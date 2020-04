"Trzeba będzie się wycofać z 500+" - usłyszał Gawkowski od polityków PiS

Przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski w rozmowie z Gazeta.pl zdradził, co usłyszał podczas kuluarowej rozmowy z politykami Prawa i Sprawiedliwości.

- Za kryzys płacą najsłabsi. W kuluarach sejmowych, chodząc i rozmawiając z posłami PiS, słyszałem: "no, trzeba będzie się wycofać z 500+" - zapewnił.

Dopytywany, czy na pewno usłyszał o "wycofaniu 500+", odparł: "tak, że trzeba będzie obciąć, zmniejszyć, złożyć to na karb kryzysu. Przecież pamiętamy, co się działo. Przecież to jest kryzys gorszy niż w 2008 roku" - powiedział Gawkowski.