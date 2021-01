Kredyty po pandemii będą droższe? Ekspertka wyjaśnia

Stopy procentowe wzrosną po pandemii, przez co kredyty zdrożeją? - W najbliższych latach raczej nie, powinniśmy korzystać z zalet niskich stóp procentowych, nie ma sygnału, że te zostaną podniesione, nie ma takich przesłanek. - powiedziała w programie "Money. To się liczy" Anna Serafin z totalmoney.pl. Jak podkreśla, trzeba jednak liczyć się z mniejszą liczbą ofert promocyjnych na lokaty bankowe, ale za to z większymi przy kredytach hipotecznych. - Kiedyś na porządku dziennym były promocyjne lokaty, teraz rzeczywiście te możliwości zostały mocno ograniczone. Ale za to mamy sporo promocji dotyczących kredytów hipotecznych. Polegają na przykład na obniżeniu marży lub prowizji, za wykupienie produktów dodatkowych, jak ubezpieczenie na życie - dodała.