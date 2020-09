Budżet państwa. Propozycje dla przedsiębiorców, Morawiecki przypomniał je na zdjęciu

"Nowa umowa koalicyjna to dla nas impuls do jeszcze szybszej realizacji naszego programu i spełniania obietnic, które złożyliśmy Wam w kampanii wyborczej w 2019 roku. Spełniamy je punkt po punkcie. Dla Polski i dla Polaków" - napisał Morawiecki na Facebooku.

"Mały ZUS" jest też nazywany 500+ dla przedsiębiorstw. Dzięki niemu przedsiębiorca, który osiąga przychód do 10 tys. złotych miesięcznie oraz dochód poniżej 6 tys. złotych miesięcznie będzie korzystać z obniżenia wysokości składek właśnie do kwoty 500 złotych.

Zobacz: Ulga podatkowa za zakup mieszkania. Resort nie porzuca pomysłu

Od lutego 2020 roku obowiązuje również ulga Mały ZUS Plus. Jak informowaliśmy na money.pl, próg przychodowy, który dopuszcza do skorzystania z ulgi, został podniesiony. Dotychczas kwota ta odpowiadała 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu w roku ubiegłym (63 tys. złotych). Teraz będzie to 120 tys. złotych.