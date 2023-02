Podatkowy zawrót głowy. Biznes musi dobrze policzyć, co się bardziej opłaca

Ubiegły rok upłynął pod znakiem dużych zmian w świecie podatków. Obniżenie stawki podatku PIT do 12 proc. dla wszystkich rozliczających się na skali, zmiany odnoszące się do przepisów ustawy o CIT, nowelizacja podatku u źródła, zmiany w zakresie podatku od "przerzuconych dochodów" czy zawieszenie podatku minimalnego do końca 2023 r. To tylko niektóre ze zmian już wdrożonych lub takich, które wkrótce wejdą w życie.

Rozliczanie roku zmian podatkowych

Jednocześnie podatnicy uzyskają pewną swobodę w tym, w jaki sposób będą dysponowali kwotą wolną od podatku. Będą mogli podzielić ją na trzech płatników lub np. będą mogli z niej skorzystać przy rozliczaniu przychodów otrzymywanych przez zleceniodawców. Ponad 40 proc. uczestników naszej konferencji "Zmiany podatkowe i prawne 2022/2023" przyznało, że korzystają z ulg podatkowych, co tym bardziej potwierdza moją tezę, że prowadząc biznes, na podatkach warto się znać.

Wyrazem tego jest między innymi zdolność przedsiębiorstwa do korzystania z ulg podatkowych, a tych jest wiele - od ulgi konsolidacyjnej, po zwiększoną ulgę B+R skończywszy na ulgach na innowacyjnych pracowników czy na robotyzację.

Chociaż w 2023 r. nie ma zapowiedzi, że pojawią się jakieś poważne zmiany dotyczące opodatkowania indywidualnych przedsiębiorców, to przed wieloma z nich pojawi się konieczność obliczenia zobowiązań podatkowych według różnych kryteriów i metod opodatkowania. Pozwoli to dobrać ostateczną metodę w zeznaniu podatkowym za 2022 r., które wkrótce będziemy musieli złożyć.

Metody opodatkowania

Wynika to z tego, że ustawodawca pozwolił na zmianę metody opodatkowania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy podatku liniowego na ogólne zasady opodatkowania w zeznaniu rocznym. Jednocześnie w styczniu wszedł w życie SLIM VAT 3. To regulacja liberalizująca warunki szybszego zwrotu opłaconego VAT dla tak zwanych podatników bezgotówkowych. To nie tylko ujednolica reguły dotyczące przeliczania kursów walut dla faktur korygujących, ale przede wszystkim upraszcza je.

Warto też pamiętać, że w tym roku czekają nas zmiany w akcyzie. Zostanie wdrożony e-SAD, czyli elektroniczny uproszczony dokument administracyjny, który będzie stanowił podstawę wewnątrzwspólnotowego przemieszczania towarów akcyzowych poza procedurą zawieszenia akcyzy.

Przedsiębiorstwa, które chcą stosować e-SAD muszą przede wszystkim obowiązkowo zarejestrować się na platformie internetowej Ministerstwa Finansów PUESC. Pozwoli im to uzyskać status uprawnionego wysyłającego lub odbiorcy oraz odebrać numer akcyzowy.

Nadchodzą e-faktury. Trzeba się przygotować

W tym wszystkim jednym z większych wyzwań jest to, że zgodnie z Krajowym Programem Odbudowy, Polska ma obowiązek wprowadzenia Krajowego Systemu e-faktur do końca II kwartału 2024 roku. Do tego trzeba się przygotować, zwłaszcza że faktury ustrukturyzowane będą stosowane obowiązkowo. Nie chodzi tutaj jedynie o systemy finansowo-księgowe. Z uwagi na skalę danych, które trzeba będzie raportować, zmianom będą musiały ulec wewnętrzne procedury, częstotliwość fakturowania klientów oraz ich sposoby.

Przepisy KSeF będą miały bardzo duży wpływ na rynek - dotyczą nie tylko dyrektorów finansowych, ale też dyrektorów sprzedaży. To obowiązek o znaczeniu niemal strategicznym z punktu widzenia przedsiębiorstw, zwłaszcza jeśli mówimy o podmiotach, które mają wielu kontrahentów.

Dużym wyzwaniem dla biznesu pozostają także wzrastające ceny energii. Do końca 2023 r. będą obowiązywały, określone przez ustawodawcę ceny maksymalne dla gospodarstw domowych powyżej progu zużycia, a odrębnie dla sektora MŚP oraz niektórych podmiotów publicznych, takich jak szpitale czy szkoły. Jednocześnie przyjęto ustawę skierowaną do przemysłu energochłonnego, której skutkiem może być wprowadzenie programu rekompensującego przedsiębiorcom wzrost cen energii.

Biznes już odczuwa nie tylko spowolnienie, ale także rosnące koszty, opóźnienia w łańcuchach dostaw i brak wykwalifikowanej siły roboczej. Skutkiem tego mogą się w większej skali pojawić pogarszające się wyniki spółek. Co z tym idzie, konieczne mogą być dalsze transformacje, a nawet głębokie restrukturyzacje.

Z drugiej strony nowa rzeczywistość pozwoli m.in. na przetestowanie modeli biznesowych, a co za tym idzie także tych dotyczących rozliczeń podatkowych i na wyciągnięcie wniosków, które z nich działają, jak działają oraz czy są spójne ze strategicznymi celami. Po burzliwym 2022 r. możemy liczyć na nieco spokojniejszy, przynajmniej jeśli chodzi o wprowadzanie nowych przepisów, nowy rok.

Dla przykładu po wielu latach systematycznie wprowadzanych zmian w cenach transferowych, na horyzoncie nie widać żadnych nowych zmian. Warto wykorzystać ten spokojniejszy czas na przygotowanie się i swojej firmy. Zwłaszcza że należy oczekiwać, iż kontrole fiskusa będą coraz bardziej precyzyjne i efektywne z uwagi na dostępność coraz bardziej zaawansowanych narzędzi IT.

Autorem jest Tomasz Kassel, Partner zarządzający i szef działu Tax, Legal & People w PwC Polska. Artykuł powstał we współpracy merytorycznej Akademii Biznesu Money z PwC Polska.

