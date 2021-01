Szczepienia pomogą wrócić do normy? Gołębiewski: jestem coraz większym optymistą

Szczepienia pomogą przedsiębiorcom wrócić do działalności? - Jestem optymistą, coraz większym. Tym bardziej, że płyną dobre informacje z banków, że będzie można przynajmniej odłożyć spłatę rat kredytowych - to już będzie bardzo duża pomoc. Bardzo dużą pomocą dla mnie będzie też udzielanie mi kredytów, nie bardzo chcę pieniądze z jakichś tam tarcz, dam sobie radę. Prowadzę firmę, by oddawać kredyty - powiedział w programie "Newsroom" Tadeusz Gołębiewski, właściciel sieci hoteli. Pytany o miliard złotych dla Podhala, odparł, że biorąc pod uwagę skalę strat to za mało pieniędzy, więc uzasadnione są pomysły, by otwierać biznes. - Oni są w desperacji, nie wiedzą co mają robić. Ta choroba przyszła do nas niespodziewanie, nikt się na to nie przygotował - podkreślił Gołębiewski. Dopytywany o szczepienie, powiedział, że gdy tylko przyjdzie jego kolej, to się zaszczepi, jak i cała jego rodzina oraz pracownicy.