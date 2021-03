PPK nie tak popularne, jak zakładał rząd. Polacy nie chcą oszczędzać na emeryturę?

- Do tej pory ponad 1 mln 700 tys. osób jest uczestnikami PPK, jeśli włączyć w to osoby, które korzystają z Pracowniczych Programów Emerytalnych, mamy już 2 mln osób, które gromadzą środki na emeryturę wspólnie z pracodawcą. Jesteśmy w trakcie wdrażania 4. etapu, kierowanego do mikroprzedsiębiorstw oraz w sektorze publicznym. To największy etap, pod względem liczby pracowników - powiedział w programie "Money. To się liczy" Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Był też dopytywany o niski odsetek chętnych do uczestniczenia w PPK. - Jeżeli chodzi o dane dotyczące 4. etapu, to musimy trochę poczekać. Ja wszystkich zachęcam, PPK okazały się sukcesem finansowym. Stopy zwrotu z funduszy inwestycyjnych przekraczają średnio 10 proc. uzyskały dobry wynik mimo kryzysu. A doliczając wpłaty państwa i pracodawcy, można było nawet podwoić swoje środki - dodał.