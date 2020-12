Budżet UE a praworządność. Mueller: chcemy, żeby KE przedstawiła jasne gwarancje

Trwa szczyt szefów państw unijnych i rządów, na którym przyjęte mają zostać Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021-2027 oraz Fundusz Odbudowy warte razem 1,8 bln euro. Przez długi czas zanosiło się na to, że Polska i Węgry zawetują budżet ze względu na pomysł stworzenia mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z przestrzeganiem zasad praworządności (tzw. zasada "pieniądze za praworządność").

- Co istotne, my w przygotowanej w tej chwili deklaracji, podkreślimy, że jeżeli KE nie wdroży tego co założy Rada Europejska, to nie będziemy mogli i [nie będziemy - PAP] chcieli wdrożyć kwestii związanych z prawodawstwem ustawowym dotyczącym zasobów własnych, co tym samym wstrzymałoby możliwość działania funduszu odbudowy - powiedział rzecznik.