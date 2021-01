Kiedy odmrażanie gospodarki? Semeniuk: decyzja pod koniec stycznia

Kiedy rząd zacznie odmrażać gospodarkę? - Bardzo trudne pytanie. Nie podam konkretnego miesiąca, bo tego nie wiem. Ta decyzja zależy też od tego, co będzie, gdy skończą się ferie, i co się wydarzy po powrocie klas 1-3 do szkół. Jako resort jesteśmy gotowi na wdrożenie procedur bezpieczeństwa i powolne odmrażanie gospodarki. Pod koniec stycznia decyzje już powinny zapaść - powiedziała w programie "Money. To się liczy" Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju, pracy, technologii - Na początek rekomendujemy otwarcie centrów handlowych i sprzedaży detalicznej. Równolegle pamiętamy, że transmisja koronawirusa lubi zamknięte pomieszczenia i duże skupiska ludzi. Dlatego gałęzie gospodarki, które się tym cechują, tutaj trzeba będzie jeszcze żyć w cierpliwości - dodała.