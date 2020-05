Wiceprezes LPP: Centra handlowe będą zamykane, sieci będą padały

- W jednym sklepie przez cały poniedziałek sprzedaliśmy jedną sztukę odzieży. Jedną! Daj Panie Boże, żebyśmy na koniec tego roku mieli w sklepach 70 proc. tego, co sprzedawaliśmy w 2019 roku - powiedział "Wyborczej" Sławomir Łoboda, wiceprezes firmy odzieżowej LPP, do której należą marki Cropp, Sinsay, House, Mohito oraz Reserved.

Wiceprezes LPP potwierdza w "Wyborczej", że choć właściciele centrów handlowych dają mu 50 proc. rabatu, a on wie, że to dużo, to nie wie, czy taka obniżka wystarczy. Jego zdaniem, w relacjach między uczestnikami rynku powinien nastąpić reset, a producenci i centra handlowe powinny przystąpić do negocjacji "przy czystym stole".