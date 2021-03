Wynagrodzenia w pandemii - jedni stracili, inni zyskali. Co z podwyżkami?

Pandemia koronawirusa wpływa na zarobki Polaków? - Badamy wynagrodzenia pracowników i bezpośrednio w firmach. Sporo się zmieniło w porównaniu z 2019 rokiem. Przede wszystkim zmieniło się podejście firm do podwyżek i pracowników do wynagrodzeń. Sporo branż utraciło bezpieczeństwo zatrudnienia, ale wiele zyskało na pandemii - powiedziała w programie "Money. To się liczy" Magdalena Sieczka, kierownik ds. wynagrodzeń i benefitów Sedlak & Sedlak. - To, co w 2021 roku będzie się działo, to zmniejszenie podwyżek, ale nie całkowite ich zatrzymanie. Zgodnie z informacjami od firm, aż 52 proc. planuje przeprowadzenie podwyżek, a tylko 7 proc. nie planuje ich w ogóle - dodała.