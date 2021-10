Akcyza w górę. Zdrożeje alkohol i papierosy. "Rządowi w ogóle nie chodzi o zdrowie"

Od nowego roku akcyza na alkohol i papierosy ma wzrosnąć. - To jest krok w dobrą stronę, ale trzeba mieć świadomość, że z całą pewnością nie jest to krok w interesie zdrowia publicznego, ponieważ nadal będzie różnicowany czysty alkohol zawarty w piwie, winie czy wódce - powiedział w programie "Newsroom" były szef PARPA Krzysztof Brzózka. - Pomijając już fakt, że podwyżka jest raczej symboliczna, bo w przypadku butelki wódki będzie to wzrost o około 1,20 zł, to jakaś droga jest wytyczona, chociaż ta droga jest naprawdę bardzo słaba. Bo owszem wódka 1,20 zł podwyżki, ale w przypadku puszki piwa to już jest 5 groszy. Nie wierzę, że rząd przejmuje się naszym zdrowiem w przypadku alkoholu. Informacje o tym, że cena alkoholu musi wzrosnąć, słane były przynajmniej od 6-7 lat. Nigdy Ministerstwo Finansów nie było na to otwarte - dodał.